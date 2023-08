Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Kontrollen des Schwerpunktdienstes und Festnahmen in Wehringhausen und Altenhagen

Hagen-Altenhagen/Wehringhausen (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei haben am Donnerstag (03.08.2023) erneut erfolgreiche Kontrollen im Bereich von Wehringhausen und Altenhagen durchgeführt. Am frühen Morgen ging ihnen ein 35-jähriger Mann aus Herdecke ins Netz, der zur Verhaftung wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Der erheblich vorbestrafte Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht und muss dort eine siebenmonatige Haftstrafe absitzen. Im Bereich des Bodelschwinghplatzes konnten die Beamten bei einer 30-jährigen Frau und einem 50-jährigen Mann Marihuana bzw. Amphetamine feststellen. Beide wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Am Abend gelang im Hameckepark die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. Bei der Kontrolle wurden bei dem polizeibekannten 31-jährigen Mann 50 Verkaufseinheiten Cannabis gefunden. Er wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die intensiven Kontrollen des Schwerpunktdienstes der Polizeiwache Innenstadt werden auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter fortgesetzt. (sch)

