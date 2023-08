Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Saterland/Barßel - Einbrüche in Geschäftshäuser

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 30.August 2023 auf Donnerstag, den 31.August kam es erneut zu Einbrüchen in den Bereichen Saterland und Barßel. Zunächst wurde durch bislang unbekannte Täter ein Versicherungsbüro in Sedelsberg gewaltsam angegangen. Dort wurde ein weißer PKW, KIA Ceed entwendet mit dem die Täter einen weiteren Tatort in Barßel/Harkebrügge aufsuchten. Hier drangen die Täter in eine Firma für Landtechnik ein. Die Höhe der entstandenen Schäden sind zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

