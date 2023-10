Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, zwischen 16.45 Uhr und 17.25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen dort abgestellten SEAT Ibiza und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 11.Oktober 2023, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein Jugendlicher aus Friesoythe mit seinem S-Pedelec die Altenoyther Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das S-Pedelec keine gültige Versicherung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell