Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für Lohne und Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Mittwoch, 27. September 2023, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, ca. 19:30 Uhr wurde am Busbahnhof in Lohne, Achtern Thun, die Seitenverglasung einer Überdachung beschädigt. Zeugen, die in diesem Zeitraum dort Beobachtungen hinsichtlich der Sachbeschädigung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne, Tel. 04442 / 808460 zu melden.

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Foto)

Am 17. September 2023, kurz nach 00:00, wurde am Bahnhof in Cloppenburg ein Fahrrad entwendet. Der heranwachsende Tatverdächtige, konnte nach Beobachtungen einer aufmerksamen Zeugin durch die Polizei wenig später gestellt werden. Das sichergestellte Fahrrad konnte allerdings bislang noch nicht zugeordnet werden. Daher sucht die Polizei nun auf diesem Wege nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Rabeneick mit Fahrradkorb vorne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

