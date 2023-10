Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 30. September 2023, gegen 21.30 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Bavatus Altura E-Go Power, in der Farbe anthrazit, in der Mühlenstraße verschlossen abgestellt. Als Am Sonntag, 1. Oktober 2023, gegen 2.00 Uhr das Pedelec wieder in Gebrauch genommen werden sollte, war das Rad bereits entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines VW up!, welcher auf einem Parkplatz in der Museumsstraße stand. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person eine Glasscheibe einer Balkontür eines Hauses in der Kirchhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 15.23 Uhr fuhr ein 18-jähriger Kleintransporterfahrer aus Molbergen auf dem Kneheimer Weg und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, um 18.40 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Emstek auf dem Lankumer Ring, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch die 56-jährige Halterin, die die Fahrt zuließ, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, um 21.00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Transorterfahrer aus Lastrup auf der Friesoyther Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Darüber hinaus wurde bei der Person eine geringe Menge mutmaßliches Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 6.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bühren auf der Halener Straße in Richtung Halen. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Emstek fuhr auf der August-Kühling-Straße in Richtung Halener Straße. Beim Kreuzungsbereich angekommen, hielt die 30-jährige an und bog anschließend nach rechts auf die Halener Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde die 30-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 9. Oktober 2023, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke gegen das Holzzaunelement eines angrenzenden Grundstücks in der Hasestraße. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 21.30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person vor einem 18-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Karkweg stadtauswärts. Der 18-jährige Autofahrer wollte den vor ihm fahrenden Pkw überholen. Beim Überholvorgang scherte die unbekannte Person mit dem Fahrzeug nach links aus, sodass der 18-Jährige nach links auswich und von der Straße abkam und in den Graben geriet. Die unbekannte Person entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen handeln. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

