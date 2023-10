Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 07. Oktober 2023, 10.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die braune Ledergeldbörse samt Inhalt einer 71-Jährigen aus Goldenstedt aus deren mitgeführter Handtasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 71-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei Absperrbaken

Am Montag, 09. Oktober 2023, 22.45 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter in der Brinkstraße zwei Absperrbaken samt Beleuchtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: -ca. 25 Jahre alt, -ca. 180 cm groß, -schlank, -dunkle Haare, -dunkle Bekleidung.

Täter 2:

-ca. 25 Jahre alt, -ca. 165 cm groß, -schlank, -dunkle Haare, -dunkle Bekleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, in der Zeit von 03.30 Uhr bis 09.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Lohne, Lindenstraße, ein schwarzes Herren-Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Style 630 HE 60. Das Rad war im Tatzeitraum hinter einer dortigen Gaststätte abgestellt. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-80846-0) entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Elektrofachgeschäft

Am Sonntag, 08. Oktober 2023, gegen 04.10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Elektrofachgeschäft einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443-977490 entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Vandalismus im Holdorfer Jugendtreff

Zwischen Samstag, 07. Oktober 2023, 13.00 Uhr, und Sonntag, 08. Oktober 2023, 18.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Innere des Jugendtreffs in der Badberger Straße ein. Dort beschädigten sie Großteile des dortigen Inventars sowie elektronische Geräte und Instrumente. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 09. Oktober 2023, 14.45 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Vechta mit einem Pkw den Pagenstertweg in Richtung Rombergstraße in Vechta. Hierbei übersah die sie eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die den Fahrradweg an der Rombergstraße in Richtung Bokerner Damm befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die 17-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro. Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

