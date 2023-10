Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 09.Oktober 2023, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW den Scharreler Damm und wollte die Ampelkreuzung an der Kreisstraße in Richtung Glittenbergstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Fahrzeug eines 81-Jährigen aus Meppen zusammen, der die Kreisstraße in Richtung Barßel befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 81-Jährigen in ein dortiges Brückengeländer geschoben. Beide Fahrer, sowie auch eine 72-jährige Frau aus Meppen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Auto des 81-Jährigen befand, erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Die Beteiligten machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 09.Oktober 2023, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Kirchstraße. Als er nach links in die Willohstraße abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Leichtkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Dessen Fahrer, ein 17-jähriger Friesoyther, wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Friesoythe OT Neulorup - Brand auf Ackerfläche

Am Montag, den 09.Oktober 2023, gegen 15.50 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche in Neulorup zu einem Brand: Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort gelagerte Holzreste in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Gehlenberg, die mit zwei Löschfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Weiterer Sachschaden ist durch den Brand nicht entstanden.

