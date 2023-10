Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 09.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - tödlicher Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B72 zwischen Varrelbusch und Cloppenburg. Die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Friesoythe befuhr die Bundesstraße im Bereich der 2+1 Regelung in Richtung Cloppenburg. Ihr entgegen kam ein 38-Jähriger aus Berumbur mit einem LKW samt Anhänger. Nach Zeugenangaben geriet die PKW-Fahrerin plötzlich über den Überhofahrstreifen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem ihr entgegenkommenden LKW. Beide Fahrzeuge wurden jeweils nach rechts von der Straße geschleudert und kamen im Seitenraum zum Liegen. Die PKW-Fahrerin wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz der Einsatz- und Rettungskräfte aus. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei aus Cloppenburg und Friesoythe waren die Feuerwehr Cloppenburg mit 35 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst des DRK Cloppenburg mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Zudem war die Psychosoziale Notfallversorgung des DRK im Einsatz und betreute den LKW-Fahrer sowie einige Zeugen des Unfalls. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 42.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die anschließende Reinigung durch eine Fachfirma bis in die Nacht gesperrt werden.

