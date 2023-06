Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.06.2023

Verkehrsunfallflucht

Am 16.06.2023 zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr kam es im Amselweg in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr gegen einen geparkten VW Golf und verursachte Sachschaden. Danach entfernte sich der / die Verursacher/in unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter 05171/9990 zu melden. In der Zeit zwischen dem 13.06.2023, 22:30 Uhr und dem 16.06.2023, 18:00 Uhr kam es in Ilsede, Luckauer Ring ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden.

Fahren unter Einfluß von Alkohol und Drogen Am 16.06.2023 um 18:20 Uhr wurde in der Eichstraße in Groß Ilsede ein 24jähriger mit einem e-Scooter angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluß berauschender Mittel stand. Außerdem stand er unter Alkoholeinfluß. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, Strafverfahren wurden eingeleitet.

