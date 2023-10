Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 06. Oktober 2023, 16.00 Uhr, und Montag, 09. Oktober 2023, 07.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Baustelle für die Stromtrasse in der Beverbrucher Straße mehrere hundert Liter Diesel aus zwei dort abgestellten Baufahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Farbschmiereien an Kinderbekleidungsgeschäft

Zwischen Samstag, 07. Oktober 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 09. Oktober 2023, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter das Mauerwerk eines Kinderbekleidungsgeschäftes in der Langen Straße mit blauer und weißer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 09. Oktober 2023, wurde gegen 09.35 Uhr, ein 16-Jähriger aus Cloppenburg in der Eschstraße auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Um 11.25 Uhr wurde in der Straße Bült ein weiterer 16-Jähriger aus Cloppenburg auf einem ebenfalls unversicherten E-Scooter festgestellt. Den Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 09. Oktober 2023, wurde um 11.45 Uhr Am Bürgerpark ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 08. Oktober 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 09. Oktober 2023, 05.55 Uhr, kam es auf der Haselünner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam in Fahrtrichtung stadteinwärts nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den OPEL Combo eines 51-Jährigen aus Löningen, welcher zum Unfallzeitpunkt auf dem Seitenstreifen entlang der Haselünner Straße in Richtung stadtauswärts geparkt war. Es entstand massiver Sachschaden im vorderen linken Bereich des PKW in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Montag, 09. Oktober 2023, kam es um 18.40 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich der sogenannten 2-zu-1-Regelung zwischen Varrelbusch und der Anschlussstelle Cloppenburg/Nord geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Hauptfahrstreifen über den Überholfahrstreifen in den einspurig verlaufenden Gegenverkehr und stieß dort ungebremst frontal mit dem LKW-Anhänger-Gespann eines 38-Jährigen aus Berumbur zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW im Bereich der einspurigen Fahrbahn zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Cloppenburg zum Stillstand. Die Friesoytherin wurde in ihrem Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Gespanns erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die B72 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis zum 10. Oktober, ca. 2:30 Uhr, gesperrt werden.

