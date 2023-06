Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Bad Münstereifel - Nöthen (ots)

Am 07.06.2023 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann in Nöthen die Rönnstraße und wollte nach links auf die L 165 in Richtung Gilsdorf abbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 31 - jährigen Frau aus Kall, die die L 165 in Richtung Bad Münstereifel befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei beide Autos so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die 31-jährige Frau und ein in ihrem Auto befindliches 4-jähriges Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

