POL-EU: Motorradunfall auf der L 113

Bad Münstereifel (ots)

Am 08.06.2023 gegen 14:10 Uhr verunfallte eine 38-jährige Motorradfahrerin auf der L 113 in Bad Münstereifel - Wald. Die Frau aus Weilerswist hatte sich wegen vermeintlicher Gegenstände auf der Fahrbahn erschrocken und deshalb die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad wurde durch den Unfall schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die "Gegenstände" auf der Fahrbahn stellten sich als Verunreinigung in Form von Bauschaumresten heraus.

