Lohne - Diebstahl von Fahrradteilen

Am Montag, 9. Oktober 2023, zwischen 20.00 Uhr und 22.50 Uhr, wurde von einem E-Bike ein Display der Marke Bosch abmontiert und gestohlen. An einem weiteren E-Bike wurde hier die Halterung für ein Display entwendet. Beide E-Bikes standen an einer Schule in der Straße An der Kirchenziegelei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 9. Oktober 2023, 16.30 Uhr und Dienstag, 10. Oktober 2023, 8.05 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Büroraum eines Altenpflegeheims in der Marienstraße ein und entwendeten einen Tresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, um 21.00 Uhr, betrat eine männliche, unbekannte Person durch die geöffnete Haustür die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Schlesierstraße und brach dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Als die unbekannte Person durch eine Zeugin gestört wurde, verließ dieser das Haus. Eine weitere unbekannte, männliche Person stand während dieser Zeit vor dem Mehrfamilienhaus. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Die Person im Keller soll ca. Mitte 30 Jahre alt gewesen sein. Der Mann war bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer hellen, kurzen Hose. Der Mann vor dem Haus soll ca. 20 Jahre alt und meinem dunklen Hoodie und einer langen dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Die Personen sollen mit einem E-Scooter und einem E-Bike vom Tatort in unterschiedliche Richtungen weggefahren sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, um 9.55 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Vechta auf dem Bokerner Damm und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass nach dem Einbau eines Gewindefahrwerks die Betriebserlaubnis erloschen war. Das eingetragene Kontrollmaß Radmitte/Kotflügelunterkante an der Hinterachse wurde um ca. 2cm unterschritten. Für das montierte Leichtmetallrad konnte keine Typgenehmigung vorgelegt werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, um 7.55 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Marschstraße in Richtung Bokerner Damm. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta fuhr auf dem Radweg der Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Rombergstraße. An der Kreuzung Marschstraße/Fran-Vorwerk-Straße kam es zur Kollision zwischen der 44-jährigen Autofahrerin aus Vechta und dem von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dabei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2700 Euro.

