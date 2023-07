Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermisster Fahrradfahrer aufgefunden

Wiehl (ots)

Seit gestern Abend (07.07.2023) 17:30 wurde ein 83 jähriger Wiehler im Bereich der Ortslage Wiehl Brächen vermisst. Der Vermisste war seit dem Nachmittag des 07.07.2023 auf seinem E Bike unterwegs und kehrte nicht wie sonst üblich nach Hause zurück. Angehörige verständigten die Polizei. Die Suchmaßnahmen von Polizeihubschrauber, polizeilichen Bodenkräften und einer Handyortung verliefen ohne Erfolg. Im Laufe des Morgens vom 08.07.2023 setzte der Vermisste selbstständig einen Notruf mit seinem mitgeführten Mobiltelefon ab. Er gab an durch einen Sturz mit dem Fahrrad verletzt zu sein, völlig die Orientierung verloren zu haben und seinen Standort nicht beschreiben zu können.

Daraufhin wurden mit einem Großaufgebot von freiwilliger Feuerwehr Wiehl, dem DRK, dem Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises und starken Polizeikräften die Suche durchgeführt.

Letztendlich wurde er am 08.07.2023 gegen 13:40 Uhr durch einen Spaziergänger in unwegsamem Gelände mitten im Wald südlich der Ortslage Wiehl - Forst aufgefunden. Durch den Spaziergänger wurde der im Einsatz befindliche Polizeihubschrauber an den Verletzten herangeführt und dieser durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geborgen.

Der Verletzte war dehydriert und durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde nach der komplizierten Bergung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die zur Geländeabsuche alarmierte und auf dem Weg befindliche Einsatzhundertschaft konnte noch auf der Anfahrt ihren Einsatz abbrechen.

