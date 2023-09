Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller geklaut

Apolda (ots)

Ein 42-Jähriger meldete gestern der Polizei Apolda, einen Einbruch in sein Kellerabteil in der Leutloffstraße in Apolda. Der Einbruch muss innerhalb der letzten 8 Wochen passiert sein. Ein Unbekannter muss die Tür des Kellerabteils aus der Verankerung gehebelt haben und gelang dadurch in den Innenraum. Zielgerichtet wurde ein Pedelec Haibike, sowie Werkzeug und Alkohol entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 2.150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

