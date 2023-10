Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, hielt sich ein 76-jähriger Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Ellerbrocker Straße auf. Hier wurde ihm die Geldbörse entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Saterland - Alkoholisierter Fahrzeugführer gibt sich nach Verkehrsunfall als Beifahrer aus und löst umfangreiche Suchmaßnahmen aus

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5620429

Am Samstag, 7. Oktober 2023, kam es gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße B401, Ecke Hüllener Straße, zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die B401 aus Esterwegen kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. Im Streckenverlauf geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte über eine längere Distanz die Schutzplanke und drehte sich um 180 Grad, bevor es letztlich zum Stillstand kam. Zeugen, die auf das verunfallte Fahrzeug zugekommen waren, hatten den leicht verletzten, aber deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 30-Jährigen festgestellt. Der Mann gab ihnen gegenüber, sowie auch den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten gegenüber an, lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Der ihm persönlich nicht bekannte Fahrzeugführer sei nach dem Unfall in ein angrenzendes Maisfeld geflüchtet. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration des 30-Jährigen ergab einen Wert von 2,10 Promille. Er wurde zunächst vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da aufgrund der Spurenlage im Fahrzeugwrack nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zum Unfallzeitpunkt tatsächlich zwei Personen im Fahrzeug gesessen haben könnten, wurden durch die Drohnengruppe der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren umgehend eine umfangreiche Suchaktion nach dem vermeintlichen Fahrer eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Absuche der Örtlichkeit musste die Bundesstraße zeitweise einseitig gesperrt werden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte keine weitere Person festgestellt werden. Am Sonntag, 08. Oktober 2023, erschien gegen 12.00 Uhr der 30-Jährige unaufgefordert auf dem Polizeikommissariat Friesoythe und räumte ein, das Unfallfahrzeug selbst gefahren zu sein. Die Aussage, der ihm unbekannte Fahrer sei geflüchtet, habe eine Schutzbehauptung dargestellt. Ein im Anschluss an diese Aussage durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den 30-Jährigen erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell