Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto nach Fahrt beschlagnahmt

Gifhorn (ots)

Ein Einsatz wegen des Verdachts auf eine Trunkenheitsfahrt endete am Mittwoch dieser Woche mit der Beschlagnahme eines Autos. Ein Zeuge meldete sich gegen 17:00 Uhr bei der Polizei Gifhorn, er hatte kurz zuvor auf der Gamsener Straße einen Transporter überholt, der außerhalb geschlossener Ortschaften lediglich 40 km/h fuhr. Dabei zog der Fahrer des Transportes plötzlich nach links, sodass es beinahe zu einem Unfall kam. Die informierten Beamten trafen den Transporter und dessen 53-jährigen Fahrer in der Straße Am Hahnenberg in Wilsche an. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 2,89 Promille, eine Fahrerlaubnis besaß der Mann zudem nicht. Gegen ihn wurden daraufhin mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der weiteren polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige in diesem Jahr bereits mehrfach mit solchen Delikten aufgefallen war. Die Beamten informierten die Staatsanwaltschaft Hildesheim über die Erkenntnisse, diese ordnete daraufhin die Beschlagnahme des Transportes an.

