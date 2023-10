POL-CLP: Auf Achim Wach folgen Marina Gunz und Anne Alfers

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von Fahrradteilen Am Montag, 9. Oktober 2023, zwischen 20.00 Uhr und 22.50 Uhr, wurde von einem E-Bike ein Display der Marke Bosch abmontiert und gestohlen. An einem weiteren E-Bike wurde hier die Halterung für ein Display entwendet. Beide E-Bikes standen an einer Schule in der Straße An der Kirchenziegelei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 ...

