Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Handtasche einer 56-jährigen Frau. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt am Tresen einer Bäckerei in der Straße Pingel-Anton. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 12.0 Uhr, wurde einer 73-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fußgängerzone zwischen einer Bäckerei in der Lange Straße und einer Praxis in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Unbefugte Ingebrauchnahme

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. Oktober 2023, 23.00 Uhr und Mittwoch, 11. Oktober 2023, 11.00 Uhr, nahm eine bislang unbekannte Person einen Roller, welcher in der Langenstraße stand, unbefugt in Gebrauch und stellte ihn im Anschluss ca. 300 Meter entfernt von der Stadtkirche ab. Dabei wurde der Roller beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Peheim - Diebstahl von Erdkabel

In der Zeit zwischen Montag, 2. Oktober 2023, 8.00 Uhr und Freitag, 6. Oktober 2023, 10.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen mehrere Erdkabel aus einer Halle in der Straße Sostel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Donnertag, 12. Oktober 2023, um 1.30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses in der Nicolaus-Otto-Straße zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Die Unbekannten waren durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem Pkw zu schaffen gemacht haben. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entstand. Trotzdem gelang es den Unbekannten in Richtung Emstekerfeld zu flüchten. Die Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Sie richteten bei der Tat Sachschäden an einem Fahrzeug an. Nach erstem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Wer hat in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und kann dazu Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Parkplatz an der Straße Auf dem Hook. Dabei beschädigte die Person mutmaßlich beim Parkvorgang einen geparkten VW Passat. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

