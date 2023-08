Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Kofferraum gestohlen

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Donnerstag, um 10:30 Uhr, begab sich eine 81-Jährige zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Rosenstraße. Nach Beendigung ihrer Einkäufe lud sie ihre Handtasche in den Kofferraum, verschloss diesen und brachte den Einkaufswagen wieder zurück. Anschließend fuhr die Seniorin nach Hause. Daheim angekommen, bemerkte sie, dass ihre Handtasche nicht mehr im Kofferraum war. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell