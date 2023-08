Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit zwischen Autofahrerin und Radfahrerin eskaliert

Mannheim (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16.40 Uhr die Odenwaldstraße in Richtung Kreuzung Ilvesheimer Straße. Hierbei geriet sie mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin in Streit über deren Fahrweise. Im weiteren Verlauf stritten die Damen lautstark auf der Straße. Die unbekannte Fahrradfahrerin griff in das Fahrzeug der 43-Jährigen, nahm eine Trinkflasche heraus und leerte diese auf dem Auto aus. Ferner packte sie die 43-Jährige an den Haaren, ließ aber kurz darauf wieder von ihr ab. Bevor die unbekannte Radfahrerin sich vom Auto entfernte, beschädigte sie dieses mit ihrem Fahrrad an der hinteren Stoßstange, sodass hierdurch mehrere Kratzer und Dellen entstanden und riss den hinteren Scheibenwischer ab. Im Anschluss fuhr sie schnell davon.

Die unbekannte Täterin wurde wie folgt beschrieben: mittleres Alter, dunkelblonde Haare, blaues T-Shirt, dunkle Radlerhose, unterwegs auf einem Rennrad.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise auf die Identität der Radfahrerin haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell