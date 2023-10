Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Fahrradcomputer eines Pedelecs, den Sattel sowie die Fahrradtasche. Das Fahrrad stand zu der Zeit verschlossen im Kampgartenweg in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 9. Oktober 2023, 16.00 Uhr und Dienstag, 10. Oktober 2023, 9.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossenes Herrenrad der Marke RC 10.0, welches an einem Gymnasium in der Straße An der Kirchenziegelei stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. Oktober 2023, 20.45 Uhr und Mittwoch, 11. Oktober 2023, 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Manufaktur, Tour Pro Diamant, welches verschlossen in einem Fahrradstall der Sachsenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugin meldet verdächtige Situation

Am Montag, 9. Oktober 2023, zwischen 9:05 Uhr und 9.40 Uhr, wurde der Polizei durch eine Zeugin eine verdächtige Situation in der Koppelstraße gemeldet. Die Zeugin beobachtete, wie ein gelber Transporter mit ausländischem Kennzeichen in der Koppelstraße im Bereich der Fahrradständer einer Bushaltestelle langsamer wurde, dann anhielt und zwei männliche Personen im Alter von ca. 25-30 Jahren ausstiegen. Sie hielten sich kurze Zeit dort auf und sahen sich die Fahrräder an, um dann wieder wegzufahren. Das Verhalten der Personen kam der Zeugin verdächtig vor, sodass sie die Polizei informierte. Wer konnte diese oder ähnliche Situationen in örtlicher Nähe feststellen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 11. Oktober 2023, 10.00 Uhr und Mittwoch, 11. Oktober 2023, 15.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Regenrinne einer Bushaltestelle in der Spredaer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Landkreis Vechta - Messenger-Betrüger waren erfolgreich

In den vergangenen Tagen wurde eine 65-jährige Frau aus dem Landkreis Vechta von Betrügern um eine vierstellige Summe gebracht. Eine bislang unbekannte Person gab sich über einen Messenger-Dienst als Tochter der Frau aus und bat um eine Überweisung. Dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Wie man sich vor diesen Betrügern schützen kann, können Sie hier nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Freundeskreis und Angehörigen darüber.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 19.35 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Hauptstraße. Hier wurde er von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, fuhr eine 42-jährige Autofahrerin aus Goldenstedt auf dem Tiefen Weg in Richtung Zur Lieth. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 09.40 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Vechta mit einem Fahrrad den Fußgängerweg der Großen Straße in Vechta. Als der 64-jährige Fahrradfahrer auf die Fahrbahn der Großen Straße wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinklage, der ebenfalls die Große Straße in gleicher Richtung befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Dinklager Straße in Richtung Lohne. Beim Herausfahren aus einem Kreisverkehr kam er rechts von der Fahrbahn ab, als er einer unbekannten, entgegenkommenden Person mit einem VW Passat auswich. Der Lieferwagen überschlug sich und beschädigte dabei auch die Straßenbeschilderung und einen Zaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Die unbekannte Person entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 12.15 Uhr wurde in Vechta, Münsterstraße durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren der linke Seitenspiegel eines dort geparkten grauen VW-Passat beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurde in der Jagdhornstraße ein am Straßenrand abgestellter, schwarzer Kia Optima Kombi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zudem wurden Bodenschweller teilweise aus der Verankerung gebrochen und gerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 22.40 Uhr, kam ein jugendlicher Leichtkraftradfahrer aus Holdorf nach rechts von der Fahrbahn der Straße Ihorst ab, fuhr gegen ein Straßenschild und stürzte anschließend. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

