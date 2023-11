Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Trauerkarten

Am Dienstag, 14. November 2023, zwischen 11.10 Uhr und 11.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während eines Trauergottesdienstes bei der Friedhofskapelle in der Marienstraße die dort durch die Teilnehmenden unmittelbar zuvor in das Briefkastenfach auf dem Kondolenzpult eingeworfenen Trauerkarten. Das Kondolenzpult war im Tatzeitraum vor der Friedhofskapelle des katholischen Friedhofes aufgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - erneuter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 18. Oktober 2023, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 16. November 2023, 08.30 Uhr, drangen bislang Unbekannte erneut in ein seit mehreren Jahren leerstehendes Wohnhaus in der Langweger Straße ein. Zuvor war im August dort eingebrochen worden. Neben dem Haus wurden in diesem Falle auch ein Geräteschuppen sowie ein dort abgestellter Wohnwagen und ein Bauwagen angegangen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 16. November 2023, versuchten bislang unbekannte Täter um 18.30 Uhr gewaltsam in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus in der Kreuzstraße einzudringen. Als sie von einem Anwohner gestört wurden, flüchteten sie zunächst in Richtung Klapphakenstraße und von dort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 16. November 2023, um 15.45 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Osnabrück die Hinnenkamper Straße (L 846) in Richtung Osnabrück mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt, die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 21.45 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Dorsten und ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Dinklage befuhren mit ihren PKWs die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Harme. An der Einmündung zur Schledehausener Straße musste der 59-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 19-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Dorsteners auf. Dessen Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5500 Euro.

Holdorf - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 17. November 2023, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Quakenbrück die Umgehungsstraße mit einem Pkw, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen entstempelt.

Damme - Unfall zwischen Fahrzeug und Fußgängerin

Ein 57-Jähriger aus Damme befuhr am Donnerstag, 16. November 2023 um 17.20 Uhr die Gartenstraße mit seinem Pkw. Er beabsichtigte, über die Große Straße nach links auf den Kirchplatz abzubiegen. In dieser Situation wollte eine 70-jährige Fußgängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann von der Friedhofstraße aus die Große Straße zu überqueren. Die Pkw-Fahrerin übersah die beiden Passanten. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, durch den die 70-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 10. November 2023, 21.15 Uhr, bis Samstag, 11. November 2023, 04.30 Uhr, wurde in Vechta, Marienstraße, der linke Außenspiegel eines dort geparkten blauen Ford Fiesta durch einen unbekannten Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

