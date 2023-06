Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 09.06.2023 - 10.06.2023 wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt.

Am Freitag, 17.40 Uhr, ergab der Wert bei dem 54-jährigen Fahrer eines Pkw mehr als 0,7 Promille. Der Mann wurde in der Schaalaer Chaussee in Rudolstadt kontrolliert. Ebenfalls am Freitag, gegen 18.20 Uhr, wurde mit dem 46-jährigen Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Schwarzburger Straße ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Methamphetamin. Am gleichen Tag, gegen 22.05 Uhr wurde der 34-jährige Fahrer eines Pkw in Saalfeld in der Geraer Straße mit mehr als 1,4 Promille fahrenderweise festgestellt.

Am Freitag und Samstag wurden in Unterwellenborn ebenfalls zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. So wurde ein 52-Jähriger in der Zöllhäuser Straße kontrolliert. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille Am Samstag, gegen 11.20 Uhr, wurde der 50-jähige Fahrer eines Pkw in der Langenschader Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille.

Mit allen fünf Personen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und gegen sie Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheine wurden, zumindest bei den Trunkenheitsfahrten, sofort sichergestellt.

