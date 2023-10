BPOL-F: Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main/Friedberg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in einem Regionalexpress von Friedberg nach Frankfurt am Main als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist. Während der Fahrt hatte der Mann eine 28-jährigen Frau sexuell belästigt, als er sich vor sie stellte und die Hose fallen ließ. Nachdem die Frau andere Reisende um Hilfe ...

mehr