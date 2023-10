Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Sachbeschädigungen am Bahnhof Bad Vilbel-Dortelweil - Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Vilbel (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag am Bahnhof Bad Vilbel - Dortelweil die Scheiben von zwei Wartepavillons sowie die Bediendisplays von zwei Fahrscheinautomaten beschädigt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die Beschädigungen festgestellt und die Bundespolizei informiert. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

