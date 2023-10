Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Exhibitionist im Zug festgenommen

Frankfurt am Main/Friedberg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in einem Regionalexpress von Friedberg nach Frankfurt am Main als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist. Während der Fahrt hatte der Mann eine 28-jährigen Frau sexuell belästigt, als er sich vor sie stellte und die Hose fallen ließ. Nachdem die Frau andere Reisende um Hilfe bat, flüchtete der Mann in einen anderen Teil des Zuges. Bei Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof konnten eine Streife den Mann stellen und festnehmen. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

