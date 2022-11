Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl aus Kfz

Neunkirchen Innenstadt (ots)

In der Nacht vom 20.11.2022 auf den 21.11.2022 wurde im Kiefernweg in der Neunkircher Innenstadt ein Fahrzeug aufgebrochen und ein schwarzer Aktenkoffer mit einem Zahlenschloss entwendet. In dem Koffer befanden sich Wertgegenstände in einer bislang nicht feststellbaren Höhe (darunter diverser hochwertiger Schmuck, Handys und Arbeits- und Erbunterlagen). Das Fahrzeug wurde durch Manipulation der Verriegelungselektronik geöffnet. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell