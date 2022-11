POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen nach den vermissten Kindern Katharina Spies und Lisa-Marie Offer

Neunkirchen / Saar (ots) - Die 13jährige Lisa-Marie Offer aus Neunkirchen / Saar wird seit dem 16.11.2022, 19:46 Uhr vermisst. Sie kehrte nicht zur elterlichen Wohnadresse zurück. Am frühen Nachmittag des 16.11.2022 wurde sie zuletzt in Begleitung eines ebenfalls vermisst gemeldeten 13jährigen Mädchens in der Innenstadt von Neunkirchen gesehen. Der derzeitige Aufenthaltsort des Mädchens ist nicht bekannt. Nach derzeitigen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, ...

