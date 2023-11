Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Strücklingen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 16. November 2023, wurde gegen 21.40 Uhr auf der Hauptstraße eine 26-jährige PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Saterland OT Scharrel - 18-jährige Fußgängerin von PKW erfasst und leicht verletzt

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es gegen 09.45 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland beabsichtigte mit seinem Pkw von der Ziegeleistraße kommend nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 18-jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt den kombinierten Rad-/Fußweg entlang der Hauptstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung Ortsausgang Scharrel entlanglief. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 06.50 Uhr auf der Friesoyther Straße (L 835) zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr den dortigen Kreisverkehr aus Bösel kommend. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe stand mit ihrem PKW in der Friesoyther Straße und versuchte, in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Böseler. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Böseler leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Saterland OT Strücklingen - Verkehrsunfall nach unerlaubtem Wendemanöver auf der Bundesstraße verursacht hohen Sachschaden

Am Donnerstag, 16. November 2023, 17.10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Zwischenahn befuhr die Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe. In einem langgezogenen Kurvenbereich beabsichtigte er auf der Bundesstraße zu wenden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer ihm nachfolgenden 34-jährigen PKW-Fahrerin aus dem Saterland. Diese wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B72 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 55000 Euro.

