Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Täter überfallen Jogger

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend (gegen 21.00 Uhr) joggte ein 55-jähriger Castroper auf der Emscherstraße in Richtung Vinckestraße. Im Bereich der Autobahnunterführung wurde er von zwei unbekannten Tätern geschubst, die ihm dann seine Bauchtasche mit Personalpapieren, EC-Karte, Handy und Bargeld raubten. Danach flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Vinckestraße. Bei dem Sturz wurde der Castroper leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß (einer etwas kleiner als der andere), bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu den Täter geben oder kann weitere Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell