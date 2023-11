POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach versuchtem Totschlag - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Castroper Straße ist am Montagabend ein 39-jähriger Mann aus Datteln schwer verletzt worden. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 19 Uhr ein Streit unter Familienangehörigen eskaliert. ...

mehr