Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 39-Jähriger in Wohnung schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Castroper Straße ist am Montagabend ein 39-jähriger Mann aus Datteln schwer verletzt worden. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 19 Uhr ein Streit unter Familienangehörigen eskaliert. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger aus Datteln. Der junge Mann rannte nach der Tag weg, stellte sich aber im Laufe des Abends auf der Wache. Dort wurde er festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

