POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung im Kaiser-Wilhelm-Park - Zeugenhinweise gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 23.08.23, 11.20 Uhr kam es in der Bunsenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein Lkw durch einen entgegenkommenden Lkw an den Spiegeln der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden. Am 23.08.23, gegen 13.50 Uhr, beschädigte sich in der ...

mehr