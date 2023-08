Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.08.23, 11.20 Uhr kam es in der Bunsenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein Lkw durch einen entgegenkommenden Lkw an den Spiegeln der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Am 23.08.23, gegen 13.50 Uhr, beschädigte sich in der Norderneystraße, im Bereich der Garagenzufahrt zwischen Spiekeroog- und Wangeroogestraße ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, als er über einen nicht ordnungsgemäß eingesetzten Gullydeckel fuhr. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen im dortigen Bereich gemacht haben, die zur Klärung des Sachverhalts dienen könnten. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 04421/9420 an die hiesige Polizeidienststelle erbeten.

Am 23.08.23, 18.55 Uhr, kam es in der Genossenschaftsstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrradfahrer, der zwei nebeneinander fahrende Fahrradfahrer überholte, gegen einen geparkten Pkw stieß. Der Fahrradfahrer kam dadurch zu Fall. Die beiden Fahrradfahrer, die überholt wurden, oder auch Zeugen die Angaben zu den Fahrradfahrern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04421- 942-0 in Verbindung zu setzen.

