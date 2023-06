Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit Motorrad

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Recklinghäuser Straße/Recklinghäuser Damm sind am Donnerstagmittag ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 38-jährige Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel und seine 34-jährige Sozia wurden bei dem Unfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 32-jähriger Autofahrer aus Haltern am See gegen 13.15 Uhr von der Recklinghäuser Straße nach links auf den Recklinghäuser Damm ab und kollidierte dabei mit dem Motorrad, geradeaus über die Kreuzung fuhr und ebenfalls auf dem Recklinghäuser Damm weiterfahren wollte. Der 38-Jährige und die 34-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell