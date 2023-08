Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 25.08 - 27.08.23

Jever (ots)

Täter kamen im Schlaf

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in zwei Fällen, in Schortens, in bewohnte Einfamilienhäuser ein. Während die Bewohner schliefen, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Bargeld und anderen Wertgegenständen. Das Eindringen in Häuser, während er Anwesenheit der Geschädigten, erfordert ein hohes Maß an krimineller Energie. Oft leiden die Geschädigten noch lange nach der Tat an dem Geschehen. Die Polizei kann im Bedarfsfall individuell und kostenlos über einen sinnvollen Einbruchschutz beraten.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in Jever zwei junge Männer (15 und 20 Jahre alt) auf ihren E-Scootern. Bei der Überprüfung wiesen beide Personen Symptome für eine etwaige Drogenbeeinflussung auf. Im beiden Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Die jungen Männer erwartet ein Verfahren.

Nach banalem Einsatz im Polizeigewahrsam gelandet In der Nacht auf Sonntag kam es in Sande, kurz vor Mitternacht, im Rahmen einer Feierlichkeit, zu einer Ruhestörung. Die Verursacher wurden zunächst zur Ruhe ermahnt. Die Musik wurde daraufhin leiser gestellt. Gegen 01:30 Uhr ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Demnach sei die Musik wieder lauter gestellt worden. Beim Eintreffen der Beamten war deutlich überlaute Musik wahrnehmbar. Bei dem Versuch, die Lautstärke auf ein adäquates Maß reduzieren zu lassen, beleidigte ein 48jähriger Partygast die eingesetzten Polizisten. Es war notwendig, die Feierlichkeiten aufzulösen, um die Ruhe dauerhaft wiederherzustellen. Dem 48jährigen, immer noch pöbelnd und verbal aggressiv, wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er auch zunächst widerwillig nachzukommen schien. Er verließ das Grundstück, kam jedoch kurz danach wieder zurück und wollte die Örtlichkeit erneut betreten. Im weiteren Verlauf kam es dann seinerseits zu einer Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten. Er wurde dann zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen.

Sachbeschädigung an Tanzlokal

In der Zeit von Freitagabend auf Samstagmorgen warfen unbekannte Täter in Jever, Am Kirchplatz, einen Kanalschachtdeckel durch die Schaufensterscheibe eines Tanzlokals. Hierdurch entstand eine großflächige Beschädigung an der Scheibe, welche durch das Technische Hilfswerk abgesichert werden musste.

Die Polizei Jever bittet unter neuer Telefonnummer (04461/7449-0) um sachdienliche Hinweise.

