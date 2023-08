Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall in Wilhelmshaven: Angriff und Diebstahl - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Abend des 24. August 2023, um 23:11 Uhr, wurde die Polizei Wilhelmshaven über einen aktuellen Vorfall informiert, bei dem ein 18-Jähriger und seine 16-jährige Freundin angegriffen und verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich in der Friedenstraße in Wilhelmshaven, in der Nähe des Lebensmitteleinzelhandels. Die beiden in Wilhelmshaven wohnhaften Opfer wurden von den bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Zusätzlich ist ein E-Scooter von den Tätern mitgenommen worden. Die Täter flohen vom Tatort.

Die beiden Opfer liefen die tom-Brok-Straße in westlicher Richtung entlang und bemerkten ein lautstarkes Gespräch eines weiteren Pärchens, welches sich auf einer Parkbank befand.

Der Wilhelmshavener hatte darum gebeten, leiser zu sein, woraufhin der Mann vom Pärchen auf ihn zugegangen war. In seiner Hand hatte er ein Taschenmesser oder Multitool gehalten. Nachdem es zu einem Streitgespräch kam, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der der Wilhelmshavener vom weiblichen Gegenüber mir Pfefferspray angesprüht wurde. Die beiden Täterschaften wurden wie folgt beschrieben: männlicher Täter:

- ca. 18-25 Jahre alt - ca. 160-180 cm groß - kräftige Statur - kurze Haare - dunkle Kleidung

weibliche Täterin:

- schlank - schulterlange Haare - Lederjacke

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Informationen liefern können, sich unter 04421/942-0 zu melden.

