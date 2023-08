Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Zeugenhinweise erbeten

Jever (ots)

In der Nacht vom 24.08.2023, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich ein Vorfall, bei dem eine Gruppe von mehreren Personen versuchte, gewaltsam in die Geschäftsräume eines Fast-Food-Restaurants in der Großen Wasserpfortstraße in Jever einzudringen.

Die Gruppe agierte vor und hinter dem Gebäude und machte den Versuch, sich Zutritt zu verschaffen. Trotz ihrer Bemühungen gelang es ihnen letztendlich nicht, in das Restaurant einzubrechen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Falls jemand sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell