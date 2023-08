Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer von Bus gefährdet und gestürzt - Zeugensuche

Varel (ots)

Am 23.08.2023 ereignete sich um 13:05 Uhr in der Jaderberger Straße in Varel, Fahrtrichtung Streek, ein Vorfall, bei dem ein Fahrradfahrer von einem Omnibus überholt und dadurch zu Fall gebracht wurde. Ein Fahrradfahrer gab an, dass er auf der Jaderberger Straße fuhr, da die Straße im Bereich Streek für Kraftfahrzeuge gesperrt ist und daher wenig Verkehr herrscht. Er entschied sich daher, den benutzungspflichtigen Radweg nicht zu nutzen. Hier wurde er von einem Omnibus überholt. Der Bus passierte ihn in sehr geringem Abstand, was dazu führte, dass er sich stark erschreckte. Aufgrund des plötzlichen Schrecks und des Windzugs des Busses kam er zu Fall und stürzte mit seinem Fahrrad in den rechten Straßengraben, der etwa 30 cm Wasser führte. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 51-jährige Radfahrer aus Sande verletzte sich bei dem Sturz am linken Daumen und am rechten Handgelenk. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum Bus oder dessen Fahrer haben, sich bei der Polizei in Varel unter 04451-923-0 zu melden.

