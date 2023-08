Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.08.2023 ereignete sich gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Wilhelmshaven.

Ein 35-jähriger Wilhelmshavener befuhr den Kreisverkehr von der westlichen Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Osten, als ein 86-jähriger Fahrer ungebremst aus der südlichen Hooksieler Landstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Ein Kleinkind, das sich auf dem Rücksitz des 35-Jährigen in einem Kindersitz befand, wurde dabei leicht verletzt. Es wurde vor Ort durch den Rettungswagen behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell