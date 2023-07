Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer, Brand einer Grünfläche

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag wurde eine in Brand geratene ausgetrocknete Grünfläche in der Spaldinger Straße in Speyer gemeldet, welche zunächst durch schnell handelnde Passanten gelöscht werden konnte. Die hinzugezogene Feuerwehr führte in der Folge Wärmemessungen durch, woraufhin ein weiteres Ablöschen der Brandstelle nötig wurde, um ein erneutes Aufflammen ausschließen zu können. Laut der Feuerwehr war es dem umsichtigen Handeln des Mitteilers und der Passanten zu verdanken, dass eine großflächige Ausbreitung des Feuers in Richtung des nahegelegenen Waldstücks unterbunden werden konnte. Wie es zur Brandentfachung kam - ob fahrlässig oder vorsätzlich - ist derzeit unbekannt. Allerdings weist die Polizei darauf hin, dass bei den derzeitigen Witterungen und der langanhaltenden Trockenheit jede achtlos weggeworfene Kippe oder Glasreste zu einer Brandauslösung führen kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden auch hier gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

