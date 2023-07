Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer, Bundesstraße 9 - Verkehrsunfall durch aufgewirbelten Koffer

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 13.20 Uhr, befuhr eine 20-jährige Dame aus Lingenfeld die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz vor der Anschlussstelle "Speyer-West" wurde durch einen neben ihr auf der rechten Spur fahrenden LKW ein Hartschalenkoffer auf die Fahrbahn gewirbelt, welcher frontal mit ihrem PKW kollidierte. Hierdurch entstand am PKW der jungen Frau ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, insbesondere auch Hinweise zu dem LKW und dem Umstand geben können, wie der Koffer auf die Fahrbahn gelangt ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

