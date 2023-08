Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 25.-27.08.23

Varel (ots)

Diebstahl von Personenkraftwagen und Fahrzeugschlüssel Am Freitagabend, in der Zeit von 21:30 bis 21:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw Schlüssel aus dem Pkw VW Fox in blau eines Lieferdienstes in der Hindenburgstraße. Der Pkw wurde von dem Geschädigten daraufhin anderweitig gegen Diebstahl gesichert und zudem in die Drostenstraße auf einen Parkplatz der OLB geschoben. Trotz dessen kommt es in der Nacht zum Diebstahl dieses Pkw. In diesen Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich davor, Wertgegenstände, insbesondere Fahrzeugschlüssel - sichtbar oder nicht sichtbar - in Pkw zu hinterlassen! Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall

Am späten Freitagabend befährt ein 29-jähriger Mann aus Nordenham die Wiefelsteder Straße aus Varel in Richtung Autobahnauffahrten mit seinem Pkw. Beim Wechseln des Fahrstreifens auf die Auffahrt in Richtung Oldenburg, übersieht der Mann einen 27-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, welcher sich mit seinem Pkw bereits auf der Auffahrt befindet. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Mann aus Wilhelmshaven mit seinem Pkw in die Leitplanke gedrückt wird. Es entsteht hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Leitplanke. Die beteiligten Fahrzeugführer bleiben unverletzt.

Einbruchdiebstahl aus Pkw und Brandstfitung In der Nacht von Freitag auf Samstag wird bei einem Pkw Ford Fiesta auf dem Pendlerparkplatz "Kaffeehauskreisel" in der Oldenburger Straße, die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird dieser Pkw von unbekannter Täterschaft in Brand gesetzt. Die Polizei konnte den Brand mit eigenen Mitteln ablöschen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

