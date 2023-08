Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven 25. - 27.08.2023

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Raub

Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger aus einer Gruppe Jugendlicher heraus nach Geld gefragt. Als er angab, kein Geld zu haben, wurde er zu Boden gerissen und geschlagen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 04421/942215 an die Polizei zu wenden.

Einbruchdiebstahl

In der Nacht zu Freitag wurde in ein Bürogebäude in der Genossenschaftsstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter ins Gebäude. Im Inneren wurden Bürotüren gewaltsam geöffnet. Nach ersten Feststellungen wurden eine Motorsäge und zwei Laptops entwendet.

Trunkenheitsfahrt

Freitagabend um 19:25 Uhr versuchte eine 58-jährige Pkw-fahrerin auf einem Supermarktparkplatz in Heppens einzuparken. Es kam zu einer Berührung mit einem geparkten Pkw, wobei allerdings kein Schaden entstand. Durch Zeugen wurde allerdings schon im Gespräch Alkoholgeruch bei der Dame wahrgenommen, so dass die Polizei gerufen wurde. Eine Überprüfung ergab einen Promillewert von 2,91. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Warnhinweis

Am Samstag wurde durch einen Herren gemeldet, dass er in der Fußgängerzone Wilhelmshaven durch zwei Frauen, dunkel gekleidet, angesprochen wurde. Die Frauen seine ca. 30 und 45 Jahre alt gewesen. Man habe nach Geld oder Arbeit gefragt und die Dienste angeboten. Nach Ablehnung habe der Meldende beobachtet, dass weitere Herren in gleicher Weise angesprochen wurden. Zielrichtung der Ansprache ist unklar, es ist jedoch möglich, dass in betrügerischer Absicht gehandelt wird. Hinweise bitte an die Polizei unter 04421/942-215

Aufgefundener entwendeter Roller

Am Sonntagmorgen wurde durch einen Spaziergänger ein Motorroller im Graben an der Kirchreihe gemeldet. Der Roller konnte geborgen werden. Er wurde einem Diebstahl zugeordnet. Die Ermittlungen dauern an. In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:55 Uhr, wurde in der Nähe, Papingastraße, eine Haustür beschädigt. Es könnte ein Zusammenhang bestehen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04421/942-215 bei der Polizei zu melden

Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Parkstraße und in der Rheinstraße zu insgesamt sechs Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. In der Parkstraße wurden an vier Pkw Reifen zerstochen, in der Rheinstraße wurden Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04421/942-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell