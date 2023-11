POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von Trauerkarten Am Dienstag, 14. November 2023, zwischen 11.10 Uhr und 11.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während eines Trauergottesdienstes bei der Friedhofskapelle in der Marienstraße die dort durch die Teilnehmenden unmittelbar zuvor in das Briefkastenfach auf dem Kondolenzpult eingeworfenen Trauerkarten. Das Kondolenzpult war im Tatzeitraum vor der ...

mehr