LPI-SLF: Pkw fährt Sattelzug auf

Rosenthal am Rennsteig (ots) - In der Zeit vom 18.07.2023, 15:00 Uhr bis zum 19.07.2023, 06:50 Uhr wurden in Rosenthal am Rennsteig im Siedlungsweg 1a zwei E-Bikes aus einem Keller gestohlen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und stahlen zwei Elektrofahrräder der Marke "Stevens". Beide Zweiräder sind Mountainbikes. Eines der beiden ist das Modell E-Antelao (Herrenrad) in schwarz. Das andere ist ein Grand Tourer 3 Lady Damenrad in ...

mehr