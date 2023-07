Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigungen und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Saalburg-Ebersdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch entfernten zunächst Unbekannte mehrere Gullydeckel im Bereich des Wetteraweges in Saalburg. Dadurch kam es beinahe zum Sturz eines Radfahrers. Anschließend stellten Mitarbeiter des Bauhofes, nachdem sie am Mittwochmorgen die Gullydeckel wieder eingesetzt hatten, darüber hinaus fest, dass auch Begrenzungssteine und Leitpfosten vom eigentlichen Platz entfernt und dadurch teils beschädigt worden. Auch ein beschädigter PKW wurde im Nahbereich bemerkt. Ermittlungen ergaben sodann Hinweise auf mehrere Gruppierungen Jugendlicher, die sich mutmaßlich im Bereich des Campingplatzes Saalburg-Beach aufhielten. Die abschließenden Befragungen sowie die eindeutigen Identifizierungen von mutmaßlichen Tätern stehen noch aus. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Es werden u.a. Ermittlungen aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie zu Sachbeschädigungen geführt. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz (03663-4310) unter der Vorgangsnummer 0186963 entgegen.

