Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl zweier E-Bikes

Rosenthal am Rennsteig (ots)

In der Zeit vom 18.07.2023, 15:00 Uhr bis zum 19.07.2023, 06:50 Uhr wurden in Rosenthal am Rennsteig im Siedlungsweg 1a zwei E-Bikes aus einem Keller gestohlen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und stahlen zwei Elektrofahrräder der Marke "Stevens". Beide Zweiräder sind Mountainbikes. Eines der beiden ist das Modell E-Antelao (Herrenrad) in schwarz. Das andere ist ein Grand Tourer 3 Lady Damenrad in schwarz-silber. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0186552 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell