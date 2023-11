Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall mit Kartoffelanhänger Nachtrag mit Lichtbild

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 18.11.2023 gegen 08:05 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus Neubörger mit einem Gespann aus landwirtschaftlicher Zugmaschine und zwei Anhängern die Löninger Straße in Cloppenburg aus Richtung Ortsumgehung kommend.

Die Anhänger sind mit Kartoffeln beladen.

Beim Abbiegen nach rechts in die Fritz-Reuter-Straße kam es vermutlich zu einer Fehlfunktion oder einer Fehlbedienung der Hydraulik am ersten Anhänger, sodass die Ladung vom Anhänger auf die Fahrbahn stürzte. An den Anhängern entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Fritz-Reuter-Straße musste für die Zeit der Bergung bis ca. 11:30 gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell